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  4. ВИДЕО. Бьелса не сдержал эмоции после вылета Уругвая. Досталось оператору
Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:39 |
878
2

ВИДЕО. Бьелса не сдержал эмоции после вылета Уругвая. Досталось оператору

Тренеру надоело ждать вопросов

27 июня 2026, 11:39 |
878
2 Comments
ВИДЕО. Бьелса не сдержал эмоции после вылета Уругвая. Досталось оператору
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса
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26 июня Уругвай проиграл Испании (0:1) в третьем туре группового этапа и вылетел с чемпионата мира.

После завершения матча главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса накричал на журналиста прямо на поле.

«Давай уже, быстрее», – выкрикнул тренер оператору, который в тот момент настраивал оборудование своей съемочной группы.

«Я не смог раскрыть потенциал силы, который был у игроков Уругвая», – сказал тренер во время интервью. Далее Бьелса завершил разговор, не углубляясь в детали.

Во время игры Бьелса тоже не был спокоен: после ошибки Фернандо Муслеры в первом тайме он заменил его в перерыве на Серхио Рошета, а капитан команды Федерико Вальверде не пожал тренеру руку после неожиданной замены на 57-й минуте.

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Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: TN
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Комментарии 2
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у федерації футболу там по ходу такі ж дебіли як і пазік в Україні, сидять...у б"єлси прізвисько "псих" серед гравців, і це дуже небажаний тренер для сучасного покоління футболістів, тим більше для досягнення великих цілей...те що він не дурний говорить хоча б той факт що він взяв відповідальність за провал на себе, і це дуже правильно, але...чим це допоможе гравцям, вболівальникам такої великої футбольної країни як Уругвай? дуже шкода за втрачений мундіаль для цього покоління...
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