ВИДЕО. Бьелса не сдержал эмоции после вылета Уругвая. Досталось оператору
Тренеру надоело ждать вопросов
26 июня Уругвай проиграл Испании (0:1) в третьем туре группового этапа и вылетел с чемпионата мира.
После завершения матча главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса накричал на журналиста прямо на поле.
«Давай уже, быстрее», – выкрикнул тренер оператору, который в тот момент настраивал оборудование своей съемочной группы.
«Я не смог раскрыть потенциал силы, который был у игроков Уругвая», – сказал тренер во время интервью. Далее Бьелса завершил разговор, не углубляясь в детали.
Во время игры Бьелса тоже не был спокоен: после ошибки Фернандо Муслеры в первом тайме он заменил его в перерыве на Серхио Рошета, а капитан команды Федерико Вальверде не пожал тренеру руку после неожиданной замены на 57-й минуте.
Marcelo Bielsa couldn't contain his frustration 😤— Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026
The Uruguay boss let his emotions show after his side's World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6
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