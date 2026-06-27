ВИДЕО. Бьелса не сдержал эмоции после вылета Уругвая. Досталось оператору

26 июня Уругвай проиграл Испании (0:1) в третьем туре группового этапа и вылетел с чемпионата мира.

После завершения матча главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса накричал на журналиста прямо на поле.

«Давай уже, быстрее», – выкрикнул тренер оператору, который в тот момент настраивал оборудование своей съемочной группы.

«Я не смог раскрыть потенциал силы, который был у игроков Уругвая», – сказал тренер во время интервью. Далее Бьелса завершил разговор, не углубляясь в детали.

Во время игры Бьелса тоже не был спокоен: после ошибки Фернандо Муслеры в первом тайме он заменил его в перерыве на Серхио Рошета, а капитан команды Федерико Вальверде не пожал тренеру руку после неожиданной замены на 57-й минуте.