Лукаку приблизился к 100 голам за сборную. Лишь три игрока достигали этого
Упомянем топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Нападающий итальянского Наполи Ромелу Лукаку забил 91-й гол за национальную сборную Бельгии.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии.
Лукаку сейчас пятый лучший бомбардир в истории национальных сборных.
Больше бельгийцев забивали только Криштиану Роналду (145), Лионель Месси (122), Али Даеи (109) и Сунил Четри (95).
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 122 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даеи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 91 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 81 – Гарри Кейн (Англия)
Goleadores históricos en selecciones👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 27, 2026
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 145
2️⃣Lionel Messi 🇦🇷 122
3️⃣Ali Daei 🇮🇷 109
4️⃣Sunil Chhetri 🇮🇳 95
5️⃣ROMELU LUKAKU 🇧🇪 91 🆕
6️⃣Mokhtar Dahari 🇲🇾 89
7️⃣Robert Lewandowski 🇵🇱 89
8️⃣Ali Mabkhout 🇦🇪 85
9️⃣Ferenc Puskas 🇭🇺 84
🔟Harry Kane 🏴 81#belgica… pic.twitter.com/TpVIISQRDc
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