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  4. Лукаку приблизился к 100 голам за сборную. Лишь три игрока достигали этого
Чемпионат мира
27 июня 2026, 10:54 | Обновлено 27 июня 2026, 10:55
146
0

Лукаку приблизился к 100 голам за сборную. Лишь три игрока достигали этого

Упомянем топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

27 июня 2026, 10:54 | Обновлено 27 июня 2026, 10:55
146
0
Лукаку приблизился к 100 голам за сборную. Лишь три игрока достигали этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Нападающий итальянского Наполи Ромелу Лукаку забил 91-й гол за национальную сборную Бельгии.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии.

Лукаку сейчас пятый лучший бомбардир в истории национальных сборных.

Больше бельгийцев забивали только Криштиану Роналду (145), Лионель Месси (122), Али Даеи (109) и Сунил Четри (95).

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 122 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даеи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 91 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 81 – Гарри Кейн (Англия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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