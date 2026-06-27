Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок третьего тура группового этапа ЧМ стартует в 00:00 по киевскому времени
В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы.
Примет игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В квартете с Хорватией и Ганой также нашлось место Англии и Панаме.
Группа L (ЧМ-2026)
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|4
|2
|Гана
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|3
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
- 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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