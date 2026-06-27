Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Хорватия
28.06.2026 00:00 - : -
Гана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 июня 2026, 10:31 | Обновлено 27 июня 2026, 10:33
41
0

Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок третьего тура группового этапа ЧМ стартует в 00:00 по киевскому времени

27 июня 2026, 10:31 | Обновлено 27 июня 2026, 10:33
41
0
Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы.

Примет игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В квартете с Хорватией и Ганой также нашлось место Англии и Панаме.

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4
2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
3 Хорватия 2 1 0 1 3 - 4 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
4 Панама 2 0 0 2 0 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
Полная таблица

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей
сборная Ганы по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
Бокс | 26 июня 2026, 19:16 71
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем

Боксер освободил все чемпионские титулы

Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26 июня 2026, 21:21 0
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика

Промоутер похвалил Александра за правильное решение

Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Футбол | 27.06.2026, 08:08
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27.06.2026, 02:04
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Египет – Иран – 1:1. Отмененный мяч на 90+3-й мин. Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.06.2026, 09:10
Египет – Иран – 1:1. Отмененный мяч на 90+3-й мин. Видео голов, обзор матча
Египет – Иран – 1:1. Отмененный мяч на 90+3-й мин. Видео голов, обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 22
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 2
Бокс
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 28
Футбол
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 7
Футбол
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
26.06.2026, 14:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем