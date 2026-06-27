В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы.

Примет игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

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В квартете с Хорватией и Ганой также нашлось место Англии и Панаме.

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия 23.06.26 Англия 0:0 Гана 17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4 2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана 23.06.26 Англия 0:0 Гана 18.06.26 Гана 1:0 Панама 4 3 Хорватия 2 1 0 1 3 - 4 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана 24.06.26 Панама 0:1 Хорватия 17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3 4 Панама 2 0 0 2 0 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия 24.06.26 Панама 0:1 Хорватия 18.06.26 Гана 1:0 Панама 0 Полная таблица

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

Хорватия – Гана. Чемпионат мира 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.