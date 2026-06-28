Друг Турана хочет переманить Пономаренко в знаменитый клуб
Бурук лично заинтересован в том, чтобы Матвей перебрался в «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» сделал первый шаг в борьбе за нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации турецких СМИ, стамбульский клуб уже установил первоначальный контакт по поводу возможного трансфера 20-летнего украинца. Интерес к форварду одобрил главный тренер команды Окан Бурук.
Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за своего молодого нападающего около 30 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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