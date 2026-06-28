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  4. Друг Турана хочет переманить Пономаренко в знаменитый клуб
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 09:02 |
676
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Друг Турана хочет переманить Пономаренко в знаменитый клуб

Бурук лично заинтересован в том, чтобы Матвей перебрался в «Галатасарай»

28 июня 2026, 09:02 |
676
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Друг Турана хочет переманить Пономаренко в знаменитый клуб
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» сделал первый шаг в борьбе за нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб уже установил первоначальный контакт по поводу возможного трансфера 20-летнего украинца. Интерес к форварду одобрил главный тренер команды Окан Бурук.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за своего молодого нападающего около 30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Окан Бурук
Дмитрий Олийченко Источник: Takvim
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