Друг Турана хочет переманить Пономаренко в знаменитый клуб

Турецкий «Галатасарай» сделал первый шаг в борьбе за нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб уже установил первоначальный контакт по поводу возможного трансфера 20-летнего украинца. Интерес к форварду одобрил главный тренер команды Окан Бурук.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за своего молодого нападающего около 30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.