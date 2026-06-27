Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии
Опытный Леандро Троссард помог команде завершить групповой этап на первой позиции
В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Новой Зеландии и Бельгии. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 5:1.
Одним из главных героев этого противостояния стал опытный вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард, который был признан лучшим игроком матча.
Футболист открыл счет в первом тайме, а во второй половине игры увеличил преимущество и положил начало разгрому – после дубля Леандро в ворота Новой Зеландии влетело еще три мяча.
Команда Руди Гарсии набрала пять баллов, заняла первое место в квартете G и завоевала путевку в 1/16 финала. Соперник бельгийской сборной определится позже.
ФОТО. Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии
The fans have spoken – Leandro Trossard is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/YuwKlzsDJL
A final look at Group G 🔎#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
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