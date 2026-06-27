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Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:37 |
223
0

Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии

Опытный Леандро Троссард помог команде завершить групповой этап на первой позиции

27 июня 2026, 09:37 |
223
0
Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
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В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Новой Зеландии и Бельгии. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 5:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал опытный вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард, который был признан лучшим игроком матча.

Футболист открыл счет в первом тайме, а во второй половине игры увеличил преимущество и положил начало разгрому – после дубля Леандро в ворота Новой Зеландии влетело еще три мяча.

Команда Руди Гарсии набрала пять баллов, заняла первое место в квартете G и завоевала путевку в 1/16 финала. Соперник бельгийской сборной определится позже.

ФОТО. Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии

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ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу Леандро Троссард лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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