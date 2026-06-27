В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Новой Зеландии и Бельгии. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 5:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал опытный вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард, который был признан лучшим игроком матча.

Футболист открыл счет в первом тайме, а во второй половине игры увеличил преимущество и положил начало разгрому – после дубля Леандро в ворота Новой Зеландии влетело еще три мяча.

Команда Руди Гарсии набрала пять баллов, заняла первое место в квартете G и завоевала путевку в 1/16 финала. Соперник бельгийской сборной определится позже.

ФОТО. Бельгиец оформил дубль и стал лучшим игроком матча с Новой Зеландии

The fans have spoken – Leandro Trossard is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/YuwKlzsDJL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026