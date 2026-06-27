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Чемпионат мира
27 июня 2026, 07:37 | Обновлено 27 июня 2026, 07:39
153
0

ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом

Бельгийский футболист прошил голкипера из-за пределов штрафной площади и фактически убил интригу

27 июня 2026, 07:37 | Обновлено 27 июня 2026, 07:39
153
0
ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне
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Сборная Бельгии забила три гола в матче третьего тура чемпионата мира против Новой Зеландии, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

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На 67-й минуте опытный полузащитник Кевин де Брюйне сделал счет 3:0 после того, как нанес точный дальний удар из-за пределов штрафной и фактически похоронил интригу.

Звездный 34-летний футболист провел очень уверенную игру, регулярно угрожал воротам соперника, создавал моменты для своих партнеров и в итоге огорчил соперника.

На 72-й минуте главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия решил поберечь ветерана и отправил его на скамейку запасных. Кевина заменил Амаду Онана.

ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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