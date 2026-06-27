Чемпионат мира27 июня 2026, 06:10 | Обновлено 27 июня 2026, 06:12
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ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
Махмуд Сабер отличился на старте поединка 3-го тура группы G, сделав счет 1:0
27 июня 2026, 06:10 | Обновлено 27 июня 2026, 06:12
64
0
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Сборная Египта забила быстрый гол в ворота Ирана в матче 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.
На 5-й минуте отличился Махмуд Сабер, который сделал счет 1:0 в пользу египетской команды.
❗️ ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
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