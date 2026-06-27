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Сборная Египта забила быстрый гол в ворота Ирана в матче 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.

На 5-й минуте отличился Махмуд Сабер, который сделал счет 1:0 в пользу египетской команды.

❗️ ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира