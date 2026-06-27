ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью
Агустин Каноббио был удален в конце матча 3-го тура группы H ЧМ-2026 против Испании (0:1)
27 июня сборная Испании переиграла команду Уругвая в матче 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 со счетом 1:0.
Уругвайцы доигрывали последние минуты в меньшинстве – прямую красную карточку на 90+4-й получил хавбек Агустин Каноббио, который прыгнул в подкат проти Пау Кубарси и не сыграл в мяч.
Каноббио бурно воспринял свое удаление, накинувшись как и на арбитра, так и на соперников. После финального свистка Антонио вернулся на поле и стал подходить к рефери, однако лайнсмены держили Агустина подальше от Исмаила Эльфата, который и обслуживал поединок.
Единственный гол в этом поединке на 42-й минуте забил Алекс Баэна. Уругвай не сумела выйти в плей-офф, заняв второе место в группе с 2 очками, а Испания в 7 баллами квалифицировалась в 1/16 финала с первой строчки.
ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью
Видеообзор матча Уругвай – Испания (0:1)
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