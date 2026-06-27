Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью
Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:32 | Обновлено 27 июня 2026, 06:35
894
1

ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью

Агустин Каноббио был удален в конце матча 3-го тура группы H ЧМ-2026 против Испании (0:1)

27 июня 2026, 06:32 | Обновлено 27 июня 2026, 06:35
894
1 Comments
ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27 июня сборная Испании переиграла команду Уругвая в матче 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 со счетом 1:0.

Уругвайцы доигрывали последние минуты в меньшинстве – прямую красную карточку на 90+4-й получил хавбек Агустин Каноббио, который прыгнул в подкат проти Пау Кубарси и не сыграл в мяч.

Каноббио бурно воспринял свое удаление, накинувшись как и на арбитра, так и на соперников. После финального свистка Антонио вернулся на поле и стал подходить к рефери, однако лайнсмены держили Агустина подальше от Исмаила Эльфата, который и обслуживал поединок.

Единственный гол в этом поединке на 42-й минуте забил Алекс Баэна. Уругвай не сумела выйти в плей-офф, заняв второе место в группе с 2 очками, а Испания в 7 баллами квалифицировалась в 1/16 финала с первой строчки.

ФОТО. Хавбек Уругвая получил прямую красную на 90+4-й и накинулся на судью

havbek-urugvaya-poluchil-pryamuyu-krasnuyu-na-904-y-i-nakinulsya-na-sudyu
havbek-urugvaya-poluchil-pryamuyu-krasnuyu-na-904-y-i-nakinulsya-na-sudyu-foto-1
havbek-urugvaya-poluchil-pryamuyu-krasnuyu-na-904-y-i-nakinulsya-na-sudyu-foto-2
havbek-urugvaya-poluchil-pryamuyu-krasnuyu-na-904-y-i-nakinulsya-na-sudyu-foto-3
havbek-urugvaya-poluchil-pryamuyu-krasnuyu-na-904-y-i-nakinulsya-na-sudyu-foto-4

Видеообзор матча Уругвай – Испания (0:1)

По теме:
Уверенная победа красных дьяволов. Бельгия разгромила Новую Зеландию
ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1
ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом
фото фотогалерея сборная Испании по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу удаление (красная карточка) Пау Кубарси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26 июня 2026, 09:00 3
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира

25–26 июня в 1/16 финала вышли Кот-д'Ивуар, Эквадор, Бразилия, Марокко, Швеция, Австралия

ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
Футбол | 27 июня 2026, 06:10 0
ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира

Махмуд Сабер отличился на старте поединка 3-го тура группы G, сделав счет 1:0

Шахтер решил переехать в Англию
Футбол | 26.06.2026, 07:44
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 11:33
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией
Футбол | 27.06.2026, 00:01
Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией
Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Прохання до автора перевірити статтю, в якій є помилки!!!!!! "Уругвай не зумів вийти до плей-оф з 2 очкми посівши друге місце у групі". Друге місце ПРОХІДНЕ!!!!!!!! Можливо третє???? Друге місце зайняла команда Кабо-Верде з трьома очками!!!!!!
Ответить
0
Популярные новости
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Хирн – о работе Джошуа с Усиком: «Я такого Энтони никогда не видел»
Хирн – о работе Джошуа с Усиком: «Я такого Энтони никогда не видел»
26.06.2026, 01:25
Бокс
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 25
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 68
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем