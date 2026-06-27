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  4. ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией
Чемпионат мира
27 июня 2026, 04:16 | Обновлено 27 июня 2026, 04:33
257
0

ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией

Марсело Бьелса устал от ошибок Фернандо Муслеры и выпустил на поле Серхио Рочета

27 июня 2026, 04:16 | Обновлено 27 июня 2026, 04:33
257
0
ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией
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Наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил голкипера в перерыве матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 против Испании.

На второй тайм поединка вместео Фернандо Муслеры вышел Серхио Рочет, который был основным вратарем уругвайской команды на ЧМ-2022 в Катаре.

Муслера допустил ошибку на 42-й минуте после удара Алехандро Баэны, который поразил ворота соперников и пока что забил единственный гол в этой встрече – 1:0 в пользу испанцев.

Уругвай и Испания начали маьч 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Уругвайцам нужно не проиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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