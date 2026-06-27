ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией
Марсело Бьелса устал от ошибок Фернандо Муслеры и выпустил на поле Серхио Рочета
Наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил голкипера в перерыве матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 против Испании.
На второй тайм поединка вместео Фернандо Муслеры вышел Серхио Рочет, который был основным вратарем уругвайской команды на ЧМ-2022 в Катаре.
Муслера допустил ошибку на 42-й минуте после удара Алехандро Баэны, который поразил ворота соперников и пока что забил единственный гол в этой встрече – 1:0 в пользу испанцев.
Уругвай и Испания начали маьч 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Уругвайцам нужно не проиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф.
ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией
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