Наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил голкипера в перерыве матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 против Испании.

На второй тайм поединка вместео Фернандо Муслеры вышел Серхио Рочет, который был основным вратарем уругвайской команды на ЧМ-2022 в Катаре.

Муслера допустил ошибку на 42-й минуте после удара Алехандро Баэны, который поразил ворота соперников и пока что забил единственный гол в этой встрече – 1:0 в пользу испанцев.

Уругвай и Испания начали маьч 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Уругвайцам нужно не проиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

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ФОТО. Тренер сборной Уругвая заменил голкипера в перерыве матча с Испанией