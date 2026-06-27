Легендарный для Уругвая голкипер установил антирекорд чемпионатов мира

40-летний голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера установил антирекорд чемпионатов мира.

Муслера стал первым голкипером с 1966 года (с начала ведения подобной статистики), который допустил пять результативных ошибок.

Четыре ошибки, которые привели к забитым голам, Муслера «оформил» на ЧМ-2026 в матчах против Саудовской Аравии (1:1), Кабо-Верде (2:2) и Испании (0:1, матч продолжается).

Ни у одного другого вратаря нет и 4 результативных ошибок на мундиалях.

Интересно, что после игры с Кабо-Верде наставник Уругвая Марсело Бьелса защищал Муслеры на пресс-конференции, но после очередного неудачного действия Фернандо в матче с Испании коуч заменил вратаря, выпустив на второй тайм Серхио Рочета.

Ранее была информация, что чемпионат мира 2026 станет для Муслеры последним в карьере. Сообщалось, что со следующего сезона Фернадо будет работать менеджером в клубе третьей лиги Sportivo Bella Italia из третьей лиги Уругвая, которым он и владеет.

Муслера впервые сыграл за сборную Уругваю в 2009 году. За это время он провел 137 матчей, сыграв на четырех чемпионатах мира.

Фернандо Муслера на ЧМ-2026: