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Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:54 | Обновлено 27 июня 2026, 03:58
133
0

ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Испания выиграла 1-й тайм у Уругвая, гол забил Баэна

Алехандро Баэна открыл счет на 42-й минуте матча 3-го тура группы H ЧМ-2026, 1:0

27 июня 2026, 03:54 | Обновлено 27 июня 2026, 03:58
133
0
ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Испания выиграла 1-й тайм у Уругвая, гол забил Баэна
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании выиграла первый тайм у Уругвая в матче 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Единственный гол в первой 45-минутке на 42-й забил Алехандро Баэна после передачи Маркоса Льоренте.

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Голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера мог оформить сейв, но пропустит мяч между пальцами.

Уругваю обязательно нужно не проиграть Испании, чтобы выйти в плей-офф. В случае поражения подопечные Марсело Бьелсы с 2 очками останутся без 1/16 финала.

Испания и Уругвай начали поединок 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Испания выиграла 1-й тайм у Уругвая, гол забил Баэна

Фото момента

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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