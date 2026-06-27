ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Испания выиграла 1-й тайм у Уругвая, гол забил Баэна
Алехандро Баэна открыл счет на 42-й минуте матча 3-го тура группы H ЧМ-2026, 1:0
Сборная Испании выиграла первый тайм у Уругвая в матче 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Единственный гол в первой 45-минутке на 42-й забил Алехандро Баэна после передачи Маркоса Льоренте.
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Голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера мог оформить сейв, но пропустит мяч между пальцами.
Уругваю обязательно нужно не проиграть Испании, чтобы выйти в плей-офф. В случае поражения подопечные Марсело Бьелсы с 2 очками останутся без 1/16 финала.
Испания и Уругвай начали поединок 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан.
❗️ ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Испания выиграла 1-й тайм у Уругвая, гол забил Баэна
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