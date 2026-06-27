ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция
Усман Дембеле сыграл ключевую роль в победе французов со счетом 4:1
Французский вингер Усман Дембеле признан лучшим игроком матча 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 против команды Норвегии.
Дембеле оформил хет-трик за стартовые 32 минуты и сыграл ключевую роль в победе Франции со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У Усмана теперь 4 гола на ЧМ-2026 – во втором туре он отличился в ворота Ирака. До этого мундиаля у Дембеле не было ни одного гола на мировых первенствах.
Франция выиграла группу I с 9 очка из 9 возможных и вышла в плей-офф с первого места.
ЧМ-2026. Группа I
Третий тур. 26 июня
Норвегия – Франция – 1:4
Голы: Осгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4
Незабитый пенальти: Ларсен, 50 (Норвегия)
ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер поделился своими мыслями о чемпионате мира
Матвей может перейти в «Галатасарай»