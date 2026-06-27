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  4. ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция
Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:21 |
212
0

ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция

Усман Дембеле сыграл ключевую роль в победе французов со счетом 4:1

27 июня 2026, 03:21 |
212
0
ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Французский вингер Усман Дембеле признан лучшим игроком матча 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 против команды Норвегии.

Дембеле оформил хет-трик за стартовые 32 минуты и сыграл ключевую роль в победе Франции со счетом 4:1.

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У Усмана теперь 4 гола на ЧМ-2026 – во втором туре он отличился в ворота Ирака. До этого мундиаля у Дембеле не было ни одного гола на мировых первенствах.

Франция выиграла группу I с 9 очка из 9 возможных и вышла в плей-офф с первого места.

ЧМ-2026. Группа I

Третий тур. 26 июня

Норвегия – Франция – 1:4

Голы: Осгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4

Незабитый пенальти: Ларсен, 50 (Норвегия)

ФОТО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок матча ЧМ-26 Норвегия – Франция

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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