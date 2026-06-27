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27 июня 2026, 02:56 | Обновлено 27 июня 2026, 03:00
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0

ФОТО. Футболист сборной Украины поделился новыми снимками со свадьбы

Назар Волошин счастлив с Елизаветой Кандыбой

27 июня 2026, 02:56 | Обновлено 27 июня 2026, 03:00
130
0
ФОТО. Футболист сборной Украины поделился новыми снимками со свадьбы
Instagram. Назар Волошин и Елизавета Кандыба
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Футболист киевского «Динамо» Назар Волошин и его жена Елизавета Кандыба поделились новыми снимками со свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав атмосферные кадры с празднования. На фото Назар и Елизавета позируют в стильных белых образах, а также проводят вечер в компании друзей.

На снимках можно увидеть роскошную атмосферу свадьбы: элегантную локацию, праздничный торт со свечами, бенгальские огни, танцы и счастливые эмоции молодоженов.

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Отдельное внимание привлек образ Елизаветы – белое платье с открытыми элементами и солнцезащитные очки, которые добавили кадрам модного вайба.

Пост пара подписала лаконично – эмодзи с письмом и белым сердцем. В комментариях подписчики оставляют сердечки, восторженные эмодзи и комплименты паре.

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фото девушки Назар Волошин (Динамо) Елизавета Кандыба Динамо Киев сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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