ФОТО. Футболист сборной Украины поделился новыми снимками со свадьбы

Футболист киевского «Динамо» Назар Волошин и его жена Елизавета Кандыба поделились новыми снимками со свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав атмосферные кадры с празднования. На фото Назар и Елизавета позируют в стильных белых образах, а также проводят вечер в компании друзей.

На снимках можно увидеть роскошную атмосферу свадьбы: элегантную локацию, праздничный торт со свечами, бенгальские огни, танцы и счастливые эмоции молодоженов.

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Отдельное внимание привлек образ Елизаветы – белое платье с открытыми элементами и солнцезащитные очки, которые добавили кадрам модного вайба.

Пост пара подписала лаконично – эмодзи с письмом и белым сердцем. В комментариях подписчики оставляют сердечки, восторженные эмодзи и комплименты паре.