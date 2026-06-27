Кабо-Верде – Саудовская Аравия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы Н ЧМ-2026 27 июня в 03:00
27 июня состоится матч третьего тура группы Н чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравией.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе Н помимо Кабо-Верде и Саудовской Аравии также располагаются Испания и Уругвай.
Главный тренер сборной Кабо-Верде – Бубишта, в то время как Саудовскую Аравию тренирует Йоргос Донис.
Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (0:0)
- 16.06. 01:00. Уругвай – Саудовская Аравия (1:1)
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (4:0)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2:2)
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|4
|2
|Уругвай
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
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