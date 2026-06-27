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Чемпионат мира
Кабо-Верде
27.06.2026 03:00 – 31 0 : 0
Саудовская Аравия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:00 |
126
0

Кабо-Верде – Саудовская Аравия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы Н ЧМ-2026 27 июня в 03:00

27 июня 2026, 03:00 |
126
0
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня состоится матч третьего тура группы Н чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравией.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе Н помимо Кабо-Верде и Саудовской Аравии также располагаются Испания и Уругвай.

Главный тренер сборной Кабо-Верде – Бубишта, в то время как Саудовскую Аравию тренирует Йоргос Донис.

Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (0:0)
  • 16.06. 01:00. Уругвай – Саудовская Аравия (1:1)
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (4:0)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2:2)
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)

Кабо-Верде – Саудовская Аравия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4
2 Уругвай 2 0 2 0 3 - 3 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
3 Кабо-Верде 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 2
4 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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