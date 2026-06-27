Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плей-офф ЧМ. Германия, Франция, Бразилия и Норвегия на пути к супербитвам
Чемпионат мира
27 июня 2026, 00:49 | Обновлено 27 июня 2026, 00:53
354
0

Плей-офф ЧМ. Германия, Франция, Бразилия и Норвегия на пути к супербитвам

На чемпионате мира 2026 уже определены пять пар 1/16 финала

27 июня 2026, 00:49 | Обновлено 27 июня 2026, 00:53
354
0
Плей-офф ЧМ. Германия, Франция, Бразилия и Норвегия на пути к супербитвам
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира 2026 уже определены пять пар 1/16 финала.

Свои места в сетке плей-офф по итогам матчей 3-го тура группы I заняли сборные Франции и Норвегии, которые завершили групповой этап на первом и втором местах соответственно.

Франция ожидает своего соперника – подопечные Дидье Дешама встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест.

Норвегия в 1/16 финала встреится со сборной Кот-д'Ивуара, которая стала второй в группе Е.

Уже в 1/8 финала ЧМ-2026 болельщики могут получить две супербитвы: Германия – Франция и Бразилия – Норвегия. Немцы, как и французы, на старте плей-офф сыграют с одной из лучших сборных, которая станет третьей на групповом этапе, а бразильцы встретятся с Японией.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

По теме:
Сыграет ли Ямаль? Обнародованы стартовые составы на матч Уругвай – Испания
Египет – Иран. Текстовая трансляция матча
Сенегал переписал собственный и африканский рекорды на чемпионатах мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Германии по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Японии по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26 июня 2026, 11:33 4
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения

Деревянченко оценил возвращение Василия на профессиональный ринг

Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26 июня 2026, 08:28 19
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб

Украинца могут отдать в аренду в «Страсбург»

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26.06.2026, 10:53
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 26.06.2026, 21:22
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала
Футбол | 27.06.2026, 00:32
Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала
Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
26.06.2026, 21:42 2
Бокс
Хирн – о работе Джошуа с Усиком: «Я такого Энтони никогда не видел»
Хирн – о работе Джошуа с Усиком: «Я такого Энтони никогда не видел»
26.06.2026, 01:25
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 25
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 6
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем