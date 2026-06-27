Плей-офф ЧМ. Германия, Франция, Бразилия и Норвегия на пути к супербитвам
На чемпионате мира 2026 уже определены пять пар 1/16 финала
На чемпионате мира 2026 уже определены пять пар 1/16 финала.
Свои места в сетке плей-офф по итогам матчей 3-го тура группы I заняли сборные Франции и Норвегии, которые завершили групповой этап на первом и втором местах соответственно.
Франция ожидает своего соперника – подопечные Дидье Дешама встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест.
Норвегия в 1/16 финала встреится со сборной Кот-д'Ивуара, которая стала второй в группе Е.
Уже в 1/8 финала ЧМ-2026 болельщики могут получить две супербитвы: Германия – Франция и Бразилия – Норвегия. Немцы, как и французы, на старте плей-офф сыграют с одной из лучших сборных, которая станет третьей на групповом этапе, а бразильцы встретятся с Японией.
Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026
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