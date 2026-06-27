Плей-офф ЧМ. Германия, Франция, Бразилия и Норвегия на пути к супербитвам

На чемпионате мира 2026 уже определены пять пар 1/16 финала.

Свои места в сетке плей-офф по итогам матчей 3-го тура группы I заняли сборные Франции и Норвегии, которые завершили групповой этап на первом и втором местах соответственно.

Франция ожидает своего соперника – подопечные Дидье Дешама встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест.

Норвегия в 1/16 финала встреится со сборной Кот-д'Ивуара, которая стала второй в группе Е.

Уже в 1/8 финала ЧМ-2026 болельщики могут получить две супербитвы: Германия – Франция и Бразилия – Норвегия. Немцы, как и французы, на старте плей-офф сыграют с одной из лучших сборных, которая станет третьей на групповом этапе, а бразильцы встретятся с Японией.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026