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  4. Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории ЧМ
Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:09 | Обновлено 26 июня 2026, 23:10
398
0

Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории ЧМ

Рекорд мировых первенств по скорости забитых трех голов в одном матче держится с 1954 года

26 июня 2026, 23:09 | Обновлено 26 июня 2026, 23:10
398
0
Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский нападающий Усман Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории чемпионатов мира.

В поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Норвегии французу для трех забитых мячей понадобилось 32 минуты.

Рекорд мировых первенств держится с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил 3 гола в ворота сборной Чехословакии в первые 24 минуты матча.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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