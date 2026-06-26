Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории ЧМ
Рекорд мировых первенств по скорости забитых трех голов в одном матче держится с 1954 года
Французский нападающий Усман Дембеле стал автором второго самого быстрого хет-трика в истории чемпионатов мира.
В поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Норвегии французу для трех забитых мячей понадобилось 32 минуты.
Рекорд мировых первенств держится с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил 3 гола в ворота сборной Чехословакии в первые 24 минуты матча.
3 - 🇫🇷 Ousmane Dembélé's hat-trick just 32 minutes into today's game is the second earliest a player has scored a FIFA World Cup hat-trick in a match, behind Erich Probst in 1954 for Austria against Czechoslovakia (24 minutes).— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026
Rapid. pic.twitter.com/AV2axSte2F
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