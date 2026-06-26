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26 июня 2026, 23:04 | Обновлено 26 июня 2026, 23:07
1741
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ФОТО. Девушка Мудрика показала их роскошный отдых в Сент-Тропе

Девушка украинского футболиста поделилась атмосферными кадрами из Франции

26 июня 2026, 23:04 | Обновлено 26 июня 2026, 23:07
1741
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ФОТО. Девушка Мудрика показала их роскошный отдых в Сент-Тропе
Instagram. Михаил Мудрик и Джордин Джонс
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Джордин Джонс, девушка футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика, порадовала подписчиков новой серией фото из путешествия в Сен-Тропе, Франция.

Пара проводит время на одном из самых красивых курортов Лазурного берега. На снимках Джордин и Михаил позируют у воды, на фоне живописных пейзажей, роскошной виллы, вечернего неба и уютных улочек.

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Особое внимание привлекла романтическая атмосфера фотосета: влюбленные выглядят счастливыми и расслабленными, а кадры получились очень нежными и летними. Джордин подписала публикацию: «Summer has never been so hot» («Лето еще никогда не было таким жарким»).

Поклонники в комментариях не скрывали восторга от пары, отмечая их красоту, гармонию и стиль. Многие назвали Михаила и Джордин одной из самых эффектных футбольных пар этого лета.

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фото Михаил Мудрик Джордин Джонс девушки сборная Украины по футболу Челси
Максим Лапченко Источник: Instagram
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