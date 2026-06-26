ФОТО. Девушка Мудрика показала их роскошный отдых в Сент-Тропе

Джордин Джонс, девушка футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика, порадовала подписчиков новой серией фото из путешествия в Сен-Тропе, Франция.

Пара проводит время на одном из самых красивых курортов Лазурного берега. На снимках Джордин и Михаил позируют у воды, на фоне живописных пейзажей, роскошной виллы, вечернего неба и уютных улочек.

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Особое внимание привлекла романтическая атмосфера фотосета: влюбленные выглядят счастливыми и расслабленными, а кадры получились очень нежными и летними. Джордин подписала публикацию: «Summer has never been so hot» («Лето еще никогда не было таким жарким»).

Поклонники в комментариях не скрывали восторга от пары, отмечая их красоту, гармонию и стиль. Многие назвали Михаила и Джордин одной из самых эффектных футбольных пар этого лета.