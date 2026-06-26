ВИДЕО. Его не остановить! Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией
Усман ведет Францию за собой
26 мая в Бостоне, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Франции.
Счет в матче на 7-й минуте открыл Усман Дембеле, а на 20-й он же удвоил преимущество своей команды. После этого норвежцы разыграли мяч с центра поля и завершили свою атаку точным ударом Тело Осгора, сделав щет 1:2.
Минимальное преимущество сборной Франции сохранялось недолго, поскольку уже на 32-й минуте Дембеле оформил хет-трик и снова сделал +2 для Франции на табло – 3:1.
Перед началом третьего тура обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф, имея в активе по шесть очков. В случае победы Франция выйдет в 1/16 финала с первого места и сыграет с одной из третьих команд. Норвегия же в случае поражения станет второй и сыграет в 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер освободил все чемпионские титулы
Футболист может оказаться в «Галатасарае»