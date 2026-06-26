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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:48 | Обновлено 26 июня 2026, 22:52
141
0

ВИДЕО. Его не остановить! Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией

Усман ведет Францию за собой

26 июня 2026, 22:48 | Обновлено 26 июня 2026, 22:52
141
0
ВИДЕО. Его не остановить! Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 мая в Бостоне, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Франции.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Усман Дембеле, а на 20-й он же удвоил преимущество своей команды. После этого норвежцы разыграли мяч с центра поля и завершили свою атаку точным ударом Тело Осгора, сделав щет 1:2.

Минимальное преимущество сборной Франции сохранялось недолго, поскольку уже на 32-й минуте Дембеле оформил хет-трик и снова сделал +2 для Франции на табло – 3:1.

Перед началом третьего тура обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф, имея в активе по шесть очков. В случае победы Франция выйдет в 1/16 финала с первого места и сыграет с одной из третьих команд. Норвегия же в случае поражения станет второй и сыграет в 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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