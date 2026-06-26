Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков
28 июня в 18:00 состоится очередной товарищеский матч в Австрии
Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские поединки на летних сборах.
28 июня в 18:00 киевское Динамо встретится с польской командой Вечиста из Кракова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Игоря Костюка проводят предсезонный тренировочный сбор в Австрии.
В минувшем сезоне киевляне финишировали на четвертой позиции в чемпионате Украины и стали обладателями Кубка Украины.
В первом квалификационном раунде Лиги Европы Динамо сыграет с румынским клубом Университатя Клуж. В случае успеха украинская команда встретится во втором раунде квалификации с греческим ПАОК.
На австрийском сборе Динамо уже провело два контрольных матча: сыграло вничью с пражской Славией (1:1) и разгромило словацкую Жилину (5:1).
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
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