Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские поединки на летних сборах.

28 июня в 18:00 киевское Динамо встретится с польской командой Вечиста из Кракова.

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Подопечные Игоря Костюка проводят предсезонный тренировочный сбор в Австрии.

В минувшем сезоне киевляне финишировали на четвертой позиции в чемпионате Украины и стали обладателями Кубка Украины.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы Динамо сыграет с румынским клубом Университатя Клуж. В случае успеха украинская команда встретится во втором раунде квалификации с греческим ПАОК.

На австрийском сборе Динамо уже провело два контрольных матча: сыграло вничью с пражской Славией (1:1) и разгромило словацкую Жилину (5:1).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube