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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 22:09 | Обновлено 26 июня 2026, 22:22
134
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков

28 июня в 18:00 состоится очередной товарищеский матч в Австрии

26 июня 2026, 22:09 | Обновлено 26 июня 2026, 22:22
134
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков
ФК Динамо
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Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские поединки на летних сборах.

28 июня в 18:00 киевское Динамо встретится с польской командой Вечиста из Кракова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Игоря Костюка проводят предсезонный тренировочный сбор в Австрии.

В минувшем сезоне киевляне финишировали на четвертой позиции в чемпионате Украины и стали обладателями Кубка Украины.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы Динамо сыграет с румынским клубом Университатя Клуж. В случае успеха украинская команда встретится во втором раунде квалификации с греческим ПАОК.

На австрийском сборе Динамо уже провело два контрольных матча: сыграло вничью с пражской Славией (1:1) и разгромило словацкую Жилину (5:1).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Вечиста Краков

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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