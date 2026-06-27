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Чемпионат мира
27 июня 2026, 04:51 |
13
0

Сыграет ли Салах? Египет и Иран выбрали стартовые составы на матч ЧМ-2026

Хосем Хассан и Амир Галенои назвали игроков, которые выйдут на поле с первых минут

27 июня 2026, 04:51 |
13
0
Сыграет ли Салах? Египет и Иран выбрали стартовые составы на матч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.

Команды сыграют на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле, стартовый свисток главного арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Хосем Хассан и Амир Галенои – определились со стартовыми составами на этот поединок. Египетский вингер Мохамед Салах выйдет на поле с первых минут.

Египетская сборная набрала четыре балла и разместилась на первой позиции в группе. Иран занимает второе место, имея в своем активе два пункта.

Стартовые составы матча чемпионата мира Египет Иран:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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