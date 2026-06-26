ВИДЕО. Как Сенегал ошеломил Ирак на четвёртой минуте ЧМ-2026

Сборная Сенегала вышла вперёд уже в самом начале матча третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года против сборной Ирака.

Автором первого гола стал защитник Абдулайе Сек, который отличился на 4-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд – 1:0.

Матч проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

Перед началом третьего тура обе сборные не набрали ни одного очка. Сенегал занимал третье место в группе, а Ирак замыкал турнирную таблицу. Лидером группы является сборная Франции, набравшая шесть очков.

ВИДЕО. Как Сенегал ошеломил Ирак на четвертой минуте на ЧМ-2026