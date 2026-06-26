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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:11 | Обновлено 26 июня 2026, 22:31
237
0

ВИДЕО. Как Сенегал ошеломил Ирак на четвёртой минуте ЧМ-2026

Сек вывел африканцев вперёд

26 июня 2026, 22:11 | Обновлено 26 июня 2026, 22:31
237
0
ВИДЕО. Как Сенегал ошеломил Ирак на четвёртой минуте ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Сенегала вышла вперёд уже в самом начале матча третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года против сборной Ирака.

Автором первого гола стал защитник Абдулайе Сек, который отличился на 4-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд – 1:0.

Матч проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

Перед началом третьего тура обе сборные не набрали ни одного очка. Сенегал занимал третье место в группе, а Ирак замыкал турнирную таблицу. Лидером группы является сборная Франции, набравшая шесть очков.

ВИДЕО. Как Сенегал ошеломил Ирак на четвертой минуте на ЧМ-2026

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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