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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 22:17 | Обновлено 26 июня 2026, 22:25
273
0

Эпицентр планирует усилиться бразильским легионером

Клуб проявляет активность на трансферном рынке

26 июня 2026, 22:17 | Обновлено 26 июня 2026, 22:25
273
0
Эпицентр планирует усилиться бразильским легионером
ФК Эпицентр
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Как стало известно Sport.ua, в расположении «Эпицентра» на сборе в Дунаевцах находятся шесть легионеров – представителей Испании и Албании.

По имеющейся информации, все они примут участие в ближайшие дни в спаррингах с винницкой «Нивой», «Агробизнесом» и «Буковиной».

7 июля подоляне отправятся на заключительный этап подготовки в Словению, где к ним присоединятся еще два потенциальных новичка: бразилец и украинец, в последнее время выступавший за границей.

Также в Дунаевцах находятся на просмотре 23-летний Максим Евпак из «Виктории», 19-летние Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь» и Даниил Пилипчук из любительского «Кормила». Двое последних претендуют на попадание в молодежный состав (U-19).

Ранее «Эпицентр» подписал контракты с бывшими игроками «Динамо» и «Шахтера».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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