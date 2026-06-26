Эпицентр планирует усилиться бразильским легионером

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Эпицентра» на сборе в Дунаевцах находятся шесть легионеров – представителей Испании и Албании.

По имеющейся информации, все они примут участие в ближайшие дни в спаррингах с винницкой «Нивой», «Агробизнесом» и «Буковиной».

7 июля подоляне отправятся на заключительный этап подготовки в Словению, где к ним присоединятся еще два потенциальных новичка: бразилец и украинец, в последнее время выступавший за границей.

Также в Дунаевцах находятся на просмотре 23-летний Максим Евпак из «Виктории», 19-летние Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь» и Даниил Пилипчук из любительского «Кормила». Двое последних претендуют на попадание в молодежный состав (U-19).

Ранее «Эпицентр» подписал контракты с бывшими игроками «Динамо» и «Шахтера».