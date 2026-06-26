ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 26 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 26 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.
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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
3-й тур, 26 июня 2026
- 26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак
- 27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания
- 27.06.26. 06:00. Египет – Иран
- 27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
- 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
- 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
- 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
- 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
- 🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
- 🔹 Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)
- 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
- 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
- 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)
Инфографика
26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция
26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак
27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания
27.06.26. 06:00. Египет – Иран
27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
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