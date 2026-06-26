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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:01 | Обновлено 26 июня 2026, 22:14
834
0

ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 26 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 22:01 | Обновлено 26 июня 2026, 22:14
834
0
ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 26 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 26 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

3-й тур, 26 июня 2026

  • 26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак
  • 27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания
  • 27.06.26. 06:00. Египет – Иран
  • 27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
  • 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
  • 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
  • 🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
  • 🔹 Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Инфографика

26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция

26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак

27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания

27.06.26. 06:00. Египет – Иран

27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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