ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 26 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​Вечером 26 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

3-й тур, 26 июня 2026

26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция

26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак

27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания

27.06.26. 06:00. Египет – Иран

27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

(6 очков), (4), Южная Корея (3), Чехия (1) 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)

(7), (4), (4), Катар (1) 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

(7), (7), Шотландия (3), Гаити (0) 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

(6), (4), Парагвай (4), Турция (3) 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)

(6), (6), (4), Кюрасао (1) 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)

(7), (5), (4), Тунис (0) 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)

🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)

🔹 Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)

(6), (6), Сенегал (0), Ирак (0) 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)

(6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0) 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)

(6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0) 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Инфографика

26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция

26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак

27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания

27.06.26. 06:00. Египет – Иран

27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия