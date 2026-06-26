В пятницу, 26 июня, состоится матч третьего тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Сенегала и Ирака.

Поединок пройдет на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Стартовые составы команд:

Сенегал: Мори Диау – Крепен Диатта, Калиду Кулибали, Мусса Ньякате, Эль-Хаджи Малик Диуф – Ламин Камара, Идрисса Гуе, Папе Гуе – Исмаила Сарр, Николас Джексон, Садио Мане.

Ирак: Ахмед Басиль – Хуссейн Али, Али Хашем, Ребин Сулака, Франс Путрос – Зидан Икбал, Осама Рашид, Амир Аль-Аммари – Ибрагим Байеш, Али Аль-Хамади, Аймен Хусейн.