Стали известны стартовые составы на матч чемпионата мира Сенегал – Ирак
Матч начнётся в 22:00
В пятницу, 26 июня, состоится матч третьего тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Сенегала и Ирака.
Поединок пройдет на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовые составы команд:
Сенегал: Мори Диау – Крепен Диатта, Калиду Кулибали, Мусса Ньякате, Эль-Хаджи Малик Диуф – Ламин Камара, Идрисса Гуе, Папе Гуе – Исмаила Сарр, Николас Джексон, Садио Мане.
Ирак: Ахмед Басиль – Хуссейн Али, Али Хашем, Ребин Сулака, Франс Путрос – Зидан Икбал, Осама Рашид, Амир Аль-Аммари – Ибрагим Байеш, Али Аль-Хамади, Аймен Хусейн.
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