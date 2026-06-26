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Франция
26 июня 2026, 20:13 | Обновлено 26 июня 2026, 20:14
1705
4

Договорились. Милан заплатит рекордную сумму за нападающего ПСЖ

«Милан» все же договорился с «ПСЖ» о трансфере Гонсалу Рамуша

26 июня 2026, 20:13 | Обновлено 26 июня 2026, 20:14
1705
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Договорились. Милан заплатит рекордную сумму за нападающего ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш
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«Милан» договорился с «Пари Сен-Жермен» о рекордной для клуба сумме за Гонсалу Рамуша – 55 миллионов евро, включая бонусы. Футболист прошёл медицинское обследование во время участия в чемпионате мира в составе сборной Португалии.

Точная сумма трансфера неизвестна, но эксперт по трансферам «Милана» из Calciomercato Даниэле Лонго оценивает её в 55 миллионов евро, включая различные бонусы и дополнительные выплаты.

«Атлетико Мадрид» и другие клубы также проявляли интерес к Рамушу, но глава «Ред Берд» Джерри Кардинале использовал свои связи с председателем «Пари Сен-Жермен» Нассером аль-Хелаифи, чтобы опередить всех.

Гонсалу Рамушу на прошлой неделе исполнилось 25 лет, и «ПСЖ» заплатил за него 65 миллионов евро, приобретя у «Бенфики» в 2024 году.

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Милан ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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х2 переплата
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Мілан купує не пенсіонера? Здивували
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