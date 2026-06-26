Договорились. Милан заплатит рекордную сумму за нападающего ПСЖ

«Милан» договорился с «Пари Сен-Жермен» о рекордной для клуба сумме за Гонсалу Рамуша – 55 миллионов евро, включая бонусы. Футболист прошёл медицинское обследование во время участия в чемпионате мира в составе сборной Португалии.

Точная сумма трансфера неизвестна, но эксперт по трансферам «Милана» из Calciomercato Даниэле Лонго оценивает её в 55 миллионов евро, включая различные бонусы и дополнительные выплаты.

«Атлетико Мадрид» и другие клубы также проявляли интерес к Рамушу, но глава «Ред Берд» Джерри Кардинале использовал свои связи с председателем «Пари Сен-Жермен» Нассером аль-Хелаифи, чтобы опередить всех.

Гонсалу Рамушу на прошлой неделе исполнилось 25 лет, и «ПСЖ» заплатил за него 65 миллионов евро, приобретя у «Бенфики» в 2024 году.