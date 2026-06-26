Украинский полузащитник Харькова уехал играть за границу

Иван Литвиненко 26 июня простился с «Харьковом». Сегодня же 25-летний игрок подписал контракт с литовским «Жальгирисом».

25-летний опорный полузащитник покинул «Харьков» в статусе свободного агента. Однако представитель УПЛ получит определенный процент следующего трансфера украинца.

Это уже не первый зарубежный вояж для Литвиненко, он раньше играл в грузинских клубах: «Динамо» Батуми и «Дила». В прошлом сезоне опорник забил три мяча и оформил один ассист в 24 поединках за «Металлист 1925».