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  4. Шесть футболистов покинули Металлист 1925, под угрозой еще три игрока
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 13:21 |
1348
0

Шесть футболистов покинули Металлист 1925, под угрозой еще три игрока

Харьковский клуб может попрощаться с Ари Моурой, Кристианом Мба и Иваном Литвиненко

13 июня 2026, 13:21 |
1348
0
Шесть футболистов покинули Металлист 1925, под угрозой еще три игрока
ФК Металлист 1925 Харьков. Иван Литвиненко
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Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке и определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Младена Бартуловича.

Клуб Украинской Премьер-лиги покинули вратарь Олег Мозиль, защитники Василий Кравец, Евгений Пасич и Игорь Снурницын, хавбеки Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

Под вопросом остается будущее еще троих игроков – полузащитник Иван Литвиненко, вингер Ари Моура и форвард Кристиан Мба с высокой вероятностью уйдут из «Металлиста 1925».

25-летний Литвиненко выступает за харьковский клуб с августа 2024 года. В составе «Металлиста 1925» полузащитник провел 44 матча, забил три гола и отдал два ассиста.

Мба перебрался в чемпионат Украины в январе 2025-го – в футболке украинской команды сыграл 36 игр (6+2). В активе Моуры, который присоединился к «Металлисту 1925» в январе 2023 года, – 63 игры, 19 результативных ударов и три голевых передачи.

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Металлист 1925 Олег Мозиль Евгений Пасич Игорь Снурницын Василий Кравец Вячеслав Чурко Владислав Калитвинцев Ари Моура Кристиан Мба Иван Литвиненко Младен Бартулович Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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