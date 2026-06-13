Шесть футболистов покинули Металлист 1925, под угрозой еще три игрока
Харьковский клуб может попрощаться с Ари Моурой, Кристианом Мба и Иваном Литвиненко
Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке и определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Младена Бартуловича.
Клуб Украинской Премьер-лиги покинули вратарь Олег Мозиль, защитники Василий Кравец, Евгений Пасич и Игорь Снурницын, хавбеки Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.
Под вопросом остается будущее еще троих игроков – полузащитник Иван Литвиненко, вингер Ари Моура и форвард Кристиан Мба с высокой вероятностью уйдут из «Металлиста 1925».
25-летний Литвиненко выступает за харьковский клуб с августа 2024 года. В составе «Металлиста 1925» полузащитник провел 44 матча, забил три гола и отдал два ассиста.
Мба перебрался в чемпионат Украины в январе 2025-го – в футболке украинской команды сыграл 36 игр (6+2). В активе Моуры, который присоединился к «Металлисту 1925» в январе 2023 года, – 63 игры, 19 результативных ударов и три голевых передачи.
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