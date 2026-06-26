Арсенал готовится напакостить Тоттенхэму, уведя игрока за 100 млн евро

После сообщений о том, что Сандро Тонали согласовал личные условия с «Тоттенхэмом», теперь «Арсенал» готов активизировать переговоры с «Ньюкаслом» по поводу итальянского игрока, за которого просят более 100 миллионов евро.

Бывший полузащитник «Брешии» и «Милана» является одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке этим летом, поскольку, похоже, он считает, что его время в «Ньюкасле» подошло к естественному завершению.

За последние 24 часа Тонали согласовал личные условия с «Тоттенхэмом», но «Арсенал» также провел предварительные переговоры как с Тонали, так и с его одноклубником по «Ньюкаслу» Бруно Гимараешем.