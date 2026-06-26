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Англия
26 июня 2026, 19:48 | Обновлено 26 июня 2026, 20:48
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Арсенал готовится напакостить Тоттенхэму, уведя игрока за 100 млн евро

Сандро Тонали может оказаться как в «Тоттенхэме», так и в «Арсенале»

26 июня 2026, 19:48 | Обновлено 26 июня 2026, 20:48
295
0
Арсенал готовится напакостить Тоттенхэму, уведя игрока за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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После сообщений о том, что Сандро Тонали согласовал личные условия с «Тоттенхэмом», теперь «Арсенал» готов активизировать переговоры с «Ньюкаслом» по поводу итальянского игрока, за которого просят более 100 миллионов евро.

Бывший полузащитник «Брешии» и «Милана» является одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке этим летом, поскольку, похоже, он считает, что его время в «Ньюкасле» подошло к естественному завершению.

За последние 24 часа Тонали согласовал личные условия с «Тоттенхэмом», но «Арсенал» также провел предварительные переговоры как с Тонали, так и с его одноклубником по «Ньюкаслу» Бруно Гимараешем.

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Бруно Гимараеш Сандро Тонали Тоттенхэм Арсенал Лондон Ньюкасл трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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