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Чемпионат мира
26 июня 2026, 18:45 |
181
0

Герой сборной Эквадора: «Мы отдадим все за страну»

Гонсало Плата прокомментировал победу над Германией

26 июня 2026, 18:45 |
181
0
Герой сборной Эквадора: «Мы отдадим все за страну»
ФИФА
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Вингер сборной Эквадора Гонсало Плата прокомментировал победу над сборной Германии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы с нетерпением ждали этого ещё до начала чемпионата мира. Сегодня ощущения другие, ведь нам пришлось нелегко в первых двух матчах. Так даже лучше — это ценный опыт для нас, и теперь мы выйдем на следующий этап ещё более жаждущими победы. Эта команда твёрдо верит в свои силы. У нас есть 26 игроков, которые отдадут всё за Эквадор. Мы собирали полные стадионы повсюду, наши болельщики давали нам почувствовать себя как дома на каждом стадионе. Они заслуживают этого больше, чем кто-либо другой.

Это был такой напряжённый матч. Мы знаем, что Германия, бесспорно, является одним из претендентов на победу в этом турнире. Это был очень сложный матч, и, слава Богу, нам удалось реализовать эти два момента. В двух предыдущих матчах мы не смогли этого сделать и забить гол. К счастью, уверенность команды осталась неизменной, и мы смогли переломить ход игры».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.

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Гонсало Плата сборная Германии по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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