Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент украинского хавбека отреагировал на интерес клуба из Лиги Европы
Португалия
26 июня 2026, 18:58 |
502
0

Агент украинского хавбека отреагировал на интерес клуба из Лиги Европы

Богдан Вьюнник действительно может перейти в Торренсе из Лехии

26 июня 2026, 18:58 |
502
0
Агент украинского хавбека отреагировал на интерес клуба из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сергей, агент украинского полузащитника гданьской «Лехии» Богдана Вьюнника, прокомментировал эксклюзивную информацию издания Sport.ua об интересе к своему клиенту со стороны клуба второго португальского дивизиона «Торренсе», который благодаря победе в Кубке Португалии в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы:

«Да, это правда. ФК «Торренсе» направил два официальных предложения и связывался со мной».

В сезоне 2025/26 Богдан Вьюнник провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

По теме:
Украинский полузащитник Харькова уехал играть за границу
Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ
Карпаты подписывают еще одного голкипера
трансферы чемпионат Португалии по футболу Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Богдан Вьюнник Торренсе
Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Футбол | 26 июня 2026, 08:06 21
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб

Матвей может перейти в «Галатасарай»

Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Футбол | 26 июня 2026, 11:03 28
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо

Матвей готов к переходу в «Галатасарай»

Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2026, 19:00
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26.06.2026, 10:53
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Норвегия – Франция. Прогноз Александра Шовковского на суперматч ЧМ-2026
Футбол | 26.06.2026, 18:10
Норвегия – Франция. Прогноз Александра Шовковского на суперматч ЧМ-2026
Норвегия – Франция. Прогноз Александра Шовковского на суперматч ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59 1
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем