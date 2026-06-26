Агент украинского хавбека отреагировал на интерес клуба из Лиги Европы

Сергей, агент украинского полузащитника гданьской «Лехии» Богдана Вьюнника, прокомментировал эксклюзивную информацию издания Sport.ua об интересе к своему клиенту со стороны клуба второго португальского дивизиона «Торренсе», который благодаря победе в Кубке Португалии в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы:

«Да, это правда. ФК «Торренсе» направил два официальных предложения и связывался со мной».

В сезоне 2025/26 Богдан Вьюнник провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.