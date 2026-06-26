Полесье оформило дорогой трансфер вингера, забивавшего в ЛЧ. Известна сумма

Правый вингер азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде, имеющий опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде (7 матчей), в скором времени перейдет в житомирский «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «Полесье» заплатит за 27-летнего футболиста примерно 3 миллиона евро. Сам игрок подпишет с клубом 3-летний контракт.

Отмечается, что Леандру уже тренируется с «Полесьем».

В сезоне 2025/26 Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне он выступал в основной стадии Лиги чемпионов. В 9 матчах главного еврокубка Леандру забил 3 гола, 2 из которых — в ворота лондонского «Челси» и лиссабонской «Бенфики».

Ранее «Полесье» попрощалось с Сергеем Корнийчуком.