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Чемпионат мира
26 июня 2026, 18:22 | Обновлено 26 июня 2026, 18:25
121
0

Паскаль ГРОСС: «Думаю, в общем, это был удачный групповой этап»

Полузащитник сборной Германии прокомментировал поражение от Эквадора

26 июня 2026, 18:22 | Обновлено 26 июня 2026, 18:25
121
0
Паскаль ГРОСС: «Думаю, в общем, это был удачный групповой этап»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Германии Паскаль Гросс прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Думаю, в целом это был удачный групповой этап. Мы видим, что все страны очень сильны, чемпионат мира – турнир высокого уровня, но мы играли очень хорошо. Мы одержали две убедительные победы в первых двух матчах, а сегодня, к сожалению, проиграли.

Мы возьмём с собой много уверенности в плей-офф, ведь это будут совсем другие матчи. Матчи плей-офф кардинально отличаются от групповых. Мы смелы и знаем, что в хороший день нас очень трудно победить».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе, набрав 4 очка. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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