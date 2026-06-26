Паскаль ГРОСС: «Думаю, в общем, это был удачный групповой этап»

Полузащитник сборной Германии Паскаль Гросс прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Думаю, в целом это был удачный групповой этап. Мы видим, что все страны очень сильны, чемпионат мира – турнир высокого уровня, но мы играли очень хорошо. Мы одержали две убедительные победы в первых двух матчах, а сегодня, к сожалению, проиграли.

Мы возьмём с собой много уверенности в плей-офф, ведь это будут совсем другие матчи. Матчи плей-офф кардинально отличаются от групповых. Мы смелы и знаем, что в хороший день нас очень трудно победить».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе, набрав 4 очка. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.