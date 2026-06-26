ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи

ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) на официальном сайте объявил о том, что домашние матчи нового сезона команда будет проводить в Киеве на арене Левый Берег.

Минувший чемпионат Харьков отыграл в Житомире на стадионе Полесья.

Ранее Харьков уже выступал на арене Левый Берег, но потом из-за конфликта вокруг болельщиков был вынужден сменить стадион. Теперь стороны снова договорились о сотрудничестве.

Сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет матчем против Вереса.