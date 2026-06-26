Украина. Премьер лига26 июня 2026, 17:59 | Обновлено 26 июня 2026, 18:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
Команда возвращается в Киев
26 июня 2026, 17:59 | Обновлено 26 июня 2026, 18:21
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ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) на официальном сайте объявил о том, что домашние матчи нового сезона команда будет проводить в Киеве на арене Левый Берег.
Минувший чемпионат Харьков отыграл в Житомире на стадионе Полесья.
Ранее Харьков уже выступал на арене Левый Берег, но потом из-за конфликта вокруг болельщиков был вынужден сменить стадион. Теперь стороны снова договорились о сотрудничестве.
Сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет матчем против Вереса.
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