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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 17:59 | Обновлено 26 июня 2026, 18:21
1456
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ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи

Команда возвращается в Киев

26 июня 2026, 17:59 | Обновлено 26 июня 2026, 18:21
1456
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
ФК Харьков
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ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) на официальном сайте объявил о том, что домашние матчи нового сезона команда будет проводить в Киеве на арене Левый Берег.

Минувший чемпионат Харьков отыграл в Житомире на стадионе Полесья.

Ранее Харьков уже выступал на арене Левый Берег, но потом из-за конфликта вокруг болельщиков был вынужден сменить стадион. Теперь стороны снова договорились о сотрудничестве.

Сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет матчем против Вереса.

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Украинская Премьер-лига стадион Левый Берег Харьков чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Тю. Есть же Банникова. Наведите марафет и играйте.
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Ахаа. Отпущенцы вернулись. А сколько было стонов, что мы никогда
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