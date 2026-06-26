Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ на официальном сайте сообщила, что состоялось формирование календаря сезона на чемпионат 2026/27.

Базовая дата 1-го тура – ​​1 августа. В 2026 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 12 декабря).

Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром (базовая дата – 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 4 июня 2027 года.

В первом туре отметим интересные встречи между Кривбассом и Карпатами, Динамо и новичком сезона Левым Берегом, а также Черноморцем и Полесьем.

Шахтер и Динамо сыграют между собой сперва в 12-м туре в ноябре, а затем – в 27-м туре в мае.

Календарь первого тура нового сезона

1-й тур

01.08.2026

Кривбасс – Карпаты

Буковина – ЛНЗ

Динамо – Левый Берег

Заря – Колос

Харьков – Верес

Кудровка – Шахтер

Черноморец – Полесье

Эпицентр – Оболонь

С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ