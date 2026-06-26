Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата
УПЛ на официальном сайте сообщила, что состоялось формирование календаря сезона на чемпионат 2026/27.
Базовая дата 1-го тура – 1 августа. В 2026 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 12 декабря).
Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром (базовая дата – 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 4 июня 2027 года.
В первом туре отметим интересные встречи между Кривбассом и Карпатами, Динамо и новичком сезона Левым Берегом, а также Черноморцем и Полесьем.
Шахтер и Динамо сыграют между собой сперва в 12-м туре в ноябре, а затем – в 27-м туре в мае.
Календарь первого тура нового сезона
1-й тур
01.08.2026
Кривбасс – Карпаты
Буковина – ЛНЗ
Динамо – Левый Берег
Заря – Колос
Харьков – Верес
Кудровка – Шахтер
Черноморец – Полесье
Эпицентр – Оболонь
С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ
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