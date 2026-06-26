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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 16:33 | Обновлено 26 июня 2026, 16:46
1149
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Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата

26 июня 2026, 16:33 | Обновлено 26 июня 2026, 16:46
1149
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Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
ФК Шахтер
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УПЛ на официальном сайте сообщила, что состоялось формирование календаря сезона на чемпионат 2026/27.

Базовая дата 1-го тура – ​​1 августа. В 2026 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 12 декабря).

Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром (базовая дата – 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 4 июня 2027 года.

В первом туре отметим интересные встречи между Кривбассом и Карпатами, Динамо и новичком сезона Левым Берегом, а также Черноморцем и Полесьем.

Шахтер и Динамо сыграют между собой сперва в 12-м туре в ноябре, а затем – в 27-м туре в мае.

Календарь первого тура нового сезона

1-й тур

01.08.2026

Кривбасс – Карпаты

Буковина – ЛНЗ

Динамо – Левый Берег

Заря – Колос

Харьков – Верес

Кудровка – Шахтер

Черноморец – Полесье

Эпицентр – Оболонь

С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Полесье Житомир Харьков Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Оболонь Киев Кудровка Черноморец Одесса Левый Берег Киев
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Міжстоличне > Класичне
Саме дербі двох столиць — Першої (Харків) і Другої (Київ) стає найпривабливішим та обійшло за напругою старе «класичне»
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