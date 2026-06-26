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Англия
26 июня 2026, 16:20 | Обновлено 26 июня 2026, 16:27
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0

Арсенал нацелился на полузащитника Ньюкасла. Сделано предложение

Карьеру в Лондоне может продолжить Брууно Гимараеш из «Ньюкасла»

26 июня 2026, 16:20 | Обновлено 26 июня 2026, 16:27
180
0
Арсенал нацелился на полузащитника Ньюкасла. Сделано предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб предложил за 27-летнего футболиста 55 миллионов фунтов. «Сороки» на намерены отпускать игрока за такую сумму. Вернется ли «Арсенал» с большим предложением – неизвестно.

В прошедшем сезоне на счету Бруно Гимараеша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал защитника.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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