Арсенал нацелился на полузащитника Ньюкасла. Сделано предложение

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб предложил за 27-летнего футболиста 55 миллионов фунтов. «Сороки» на намерены отпускать игрока за такую сумму. Вернется ли «Арсенал» с большим предложением – неизвестно.

В прошедшем сезоне на счету Бруно Гимараеша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал защитника.