Англия25 июня 2026, 16:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро
Инкапье перешел в команду на полноценной основе
25 июня 2026, 16:55 |
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Чемпион Англии Арсенал объявил о подписании 5-летнего контракта с защитником Пьеро Инкапье. Игрок в прошлом сезоне выступал за лондонцев на правах аренды.
Арсенал воспользовался опцией выкупа эквадорского универсального игрока у Байера за 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне 24-летний Инкапье провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Hincapie's here to stay 🇪🇨— Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026
The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal 👊
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