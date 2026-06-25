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Англия
25 июня 2026, 16:55 |
1145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро

Инкапье перешел в команду на полноценной основе

25 июня 2026, 16:55 |
1145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье
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Чемпион Англии Арсенал объявил о подписании 5-летнего контракта с защитником Пьеро Инкапье. Игрок в прошлом сезоне выступал за лондонцев на правах аренды.

Арсенал воспользовался опцией выкупа эквадорского универсального игрока у Байера за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Инкапье провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Пьеро Инкапье Байер Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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