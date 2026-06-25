ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро

Чемпион Англии Арсенал объявил о подписании 5-летнего контракта с защитником Пьеро Инкапье. Игрок в прошлом сезоне выступал за лондонцев на правах аренды.

Арсенал воспользовался опцией выкупа эквадорского универсального игрока у Байера за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Инкапье провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.