Шахтер нашел усиление под Лигу чемпионов и подготовил миллионы

Донецкий «Шахтер» проявляет конкретный интерес к молодому бразильскому нападающему «Сантоса» Матеусу Шавьер, сообщают бразильские СМИ.



По информации источника, бразильский клуб рассматривает возможность продажи 20-летнего игрока для улучшения финансового баланса. Футболист не считается ключевой фигурой команды и пока не полностью интегрирован в основной состав.



Отмечается, что «Шахтер» уже сделал официальное предложение за игрока, которое составляет около 5 миллионов долларов.

За первую команду «рыб» хавбек провел 10 матчей (114 минут), в которых голевыми действиями не отличался. В молодежной команде «Сантоса» на счету Шавьера 21 гол и 1 ассист в 58 играх.