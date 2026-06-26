Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер нашел усиление под Лигу чемпионов и подготовил миллионы
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 21:02 |
607
0

Шахтер нашел усиление под Лигу чемпионов и подготовил миллионы

«Горняки» могут приобрести у «Сантоса» Матеуса Шавьера

26 июня 2026, 21:02 |
607
0
Шахтер нашел усиление под Лигу чемпионов и подготовил миллионы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Шавьер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» проявляет конкретный интерес к молодому бразильскому нападающему «Сантоса» Матеусу Шавьер, сообщают бразильские СМИ.

По информации источника, бразильский клуб рассматривает возможность продажи 20-летнего игрока для улучшения финансового баланса. Футболист не считается ключевой фигурой команды и пока не полностью интегрирован в основной состав.

Отмечается, что «Шахтер» уже сделал официальное предложение за игрока, которое составляет около 5 миллионов долларов.

За первую команду «рыб» хавбек провел 10 матчей (114 минут), в которых голевыми действиями не отличался. В молодежной команде «Сантоса» на счету Шавьера 21 гол и 1 ассист в 58 играх.

По теме:
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
9 лет в Реале. Клуб досрочно расторг контракт с полузащитником
Ливерпуль рискует потерять ключевого защитника
трансферы УПЛ трансферы Сантос Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Threads
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25 июня 2026, 18:44 5
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»

Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26 июня 2026, 08:28 19
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб

Украинца могут отдать в аренду в «Страсбург»

ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
Футбол | 26.06.2026, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 26.06.2026, 17:55
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 6
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 4
Бокс
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 12
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем