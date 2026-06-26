Шахтер нашел усиление под Лигу чемпионов и подготовил миллионы
«Горняки» могут приобрести у «Сантоса» Матеуса Шавьера
Донецкий «Шахтер» проявляет конкретный интерес к молодому бразильскому нападающему «Сантоса» Матеусу Шавьер, сообщают бразильские СМИ.
По информации источника, бразильский клуб рассматривает возможность продажи 20-летнего игрока для улучшения финансового баланса. Футболист не считается ключевой фигурой команды и пока не полностью интегрирован в основной состав.
Отмечается, что «Шахтер» уже сделал официальное предложение за игрока, которое составляет около 5 миллионов долларов.
За первую команду «рыб» хавбек провел 10 матчей (114 минут), в которых голевыми действиями не отличался. В молодежной команде «Сантоса» на счету Шавьера 21 гол и 1 ассист в 58 играх.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»
Украинца могут отдать в аренду в «Страсбург»