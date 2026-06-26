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Испания
26 июня 2026, 15:33 | Обновлено 26 июня 2026, 15:40
831
0

Комо выкупил Нико Паса у Реала

Аргентинец вернется в итальянский клуб

26 июня 2026, 15:33 | Обновлено 26 июня 2026, 15:40
831
0
Комо выкупил Нико Паса у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас
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«Комо» выкупил у «Реала» аргентинского полузащитника Нико Паса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб выкупил 23-летнего хавбека у испанского гранда за 60 миллионов евро, который активировал клаусулу аргентинца 25 июня. Спустя 1 день он вернется в Серию А.

У «сливочных» будет опция выкупа Паса.

В прошедшем сезоне на счету Нико Паса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» активировал клаусулу Нико Паса.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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