Комо выкупил Нико Паса у Реала
Аргентинец вернется в итальянский клуб
«Комо» выкупил у «Реала» аргентинского полузащитника Нико Паса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб выкупил 23-летнего хавбека у испанского гранда за 60 миллионов евро, который активировал клаусулу аргентинца 25 июня. Спустя 1 день он вернется в Серию А.
У «сливочных» будет опция выкупа Паса.
В прошедшем сезоне на счету Нико Паса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 8 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» активировал клаусулу Нико Паса.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.
Nico wanted to stay at Como.
ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей может перейти в «Галатасарай»
«Сине-желтые» уверенно победили Италию