Реал активировал клаусулу Нико Паса. Комо проинформирован
Сумма перехода составит 9 миллионов евро
«Реал» активировал аргентинского полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «сливочные» проинформировали итальянский клуб о том, то активировали отступные, прописанные в контракте 21-летнего футболиста, сумма которых составила 9 миллионов евро.
«Комо» намерен выкупить аргентинца за 60 миллионов евро в период с 25 по 29 июня, ибо после этого цена на хавбека вырастет.
В прошедшем сезоне на счету Нико пасса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 гола и 8 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Кукурелья призвал «Реал» подписать еще одного игрока «Челси».
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