Реал активировал клаусулу Нико Паса. Комо проинформирован

«Реал» активировал аргентинского полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «сливочные» проинформировали итальянский клуб о том, то активировали отступные, прописанные в контракте 21-летнего футболиста, сумма которых составила 9 миллионов евро.

«Комо» намерен выкупить аргентинца за 60 миллионов евро в период с 25 по 29 июня, ибо после этого цена на хавбека вырастет.

В прошедшем сезоне на счету Нико пасса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 гола и 8 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Кукурелья призвал «Реал» подписать еще одного игрока «Челси».