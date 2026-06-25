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Испания
25 июня 2026, 18:31 | Обновлено 25 июня 2026, 18:32
603
0

Реал активировал клаусулу Нико Паса. Комо проинформирован

Сумма перехода составит 9 миллионов евро

25 июня 2026, 18:31 | Обновлено 25 июня 2026, 18:32
603
0
Реал активировал клаусулу Нико Паса. Комо проинформирован
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас
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«Реал» активировал аргентинского полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «сливочные» проинформировали итальянский клуб о том, то активировали отступные, прописанные в контракте 21-летнего футболиста, сумма которых составила 9 миллионов евро.

«Комо» намерен выкупить аргентинца за 60 миллионов евро в период с 25 по 29 июня, ибо после этого цена на хавбека вырастет.

В прошедшем сезоне на счету Нико пасса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 гола и 8 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Кукурелья призвал «Реал» подписать еще одного игрока «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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