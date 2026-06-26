Арда Гюллер стал новым рекордсменом сборной Турции на ЧМ
Полузащитник Реала стал самым молодым автором гола своей сборной на мировых первенствах
Полузащитник мадридского Реала Арда Гюллер стал самым молодым автором гола сборной Турции на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной США.
Гюллер забил гол в ворота американцев в возрасте 21 года и 120 дней.
Предыдущим самым молодым бомбардиром турок был Эмре Белозоглу, в 2002 году отличившийся забитым мячом против сборной Коста-Рики в возрасте 21 года и 275 дней.
Самые молодые авторы забитых мячей в истории сборной Турции на чемпионатах мира
- 21 год и 120 дней – Арда Гюллер, 2026, против США
- 21 год и 275 дней – Эмре Белозоглу, 2002, против Коста-Рики
21 - ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Devirteslim. pic.twitter.com/lJaW1wlcHA— OptaCan (@OptaCan) June 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей может перейти в «Галатасарай»
25–26 июня в 1/16 финала вышли Кот-д'Ивуар, Эквадор, Бразилия, Марокко, Швеция, Австралия