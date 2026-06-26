Арда Гюллер стал новым рекордсменом сборной Турции на ЧМ

Полузащитник мадридского Реала Арда Гюллер стал самым молодым автором гола сборной Турции на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной США.

Гюллер забил гол в ворота американцев в возрасте 21 года и 120 дней.

Предыдущим самым молодым бомбардиром турок был Эмре Белозоглу, в 2002 году отличившийся забитым мячом против сборной Коста-Рики в возрасте 21 года и 275 дней.

Самые молодые авторы забитых мячей в истории сборной Турции на чемпионатах мира

21 год и 120 дней – Арда Гюллер, 2026, против США

21 год и 275 дней – Эмре Белозоглу, 2002, против Коста-Рики