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Чемпионат мира
26 июня 2026, 15:05 | Обновлено 26 июня 2026, 15:06
319
0

Арда Гюллер стал новым рекордсменом сборной Турции на ЧМ

Полузащитник Реала стал самым молодым автором гола своей сборной на мировых первенствах

26 июня 2026, 15:05 | Обновлено 26 июня 2026, 15:06
319
0
Арда Гюллер стал новым рекордсменом сборной Турции на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Полузащитник мадридского Реала Арда Гюллер стал самым молодым автором гола сборной Турции на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной США.

Гюллер забил гол в ворота американцев в возрасте 21 года и 120 дней.

Предыдущим самым молодым бомбардиром турок был Эмре Белозоглу, в 2002 году отличившийся забитым мячом против сборной Коста-Рики в возрасте 21 года и 275 дней.

Самые молодые авторы забитых мячей в истории сборной Турции на чемпионатах мира

  • 21 год и 120 дней – Арда Гюллер, 2026, против США
  • 21 год и 275 дней – Эмре Белозоглу, 2002, против Коста-Рики
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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