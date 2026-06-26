«Рома» проведет товарищеский матч с «Брайтоном». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Поединок состоится 8 августа в 16:00 по киевскому времени. Примет его «Amex Stadium» в городе Брайтон.

У «Ромы» запланировано уже 4 спарринга: помимо игры с «Брайтоном» состоятся поединки с «Канном» (26 июля), «Кардиффом» (1 августа) и дортмундской «Боруссией (15 августа).

В составе римского клуба выступает украинский нападающий Артем Довбик.