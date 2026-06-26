ОФИЦИАЛЬНО. Известный немецкий клуб подписал украинского голкипера
Кирилл Хадасевич присоединился к «Шальке» на правах свободного агента
Голкипер сборной Украины U-19 Кирилл Хадасевич официально подписал контракт с немецким «Шальке», в структуре которого продолжит свою карьеру.
Талантливый 17-летний футболист присоединился к клубу из Гельзенкирхена на правах свободного агента. Стороны решили не разглашать сроки и условия соглашения.
«С Кириллом наша вратарская линия полностью укомплектована, – рассказал главный тренер Норберт Элгерт. – Он уже имеет опыт выступлений в молодежной лиге U-19, а также провел восемь матчей за сборные Украины.
Помимо большого таланта, он впечатляет прежде всего своим отношением к делу и менталитетом. Мы очень довольны этим трансфером».
Хадасевич в августе 2022 года выехал из Украины, где защищал цвета «Днепра» U-17 и присоединился к «Вольфсбургу». Вратарь играл за юношеские и молодежные команды «волков».
В прошлом сезоне украинец провел девять матчей в футболке «Вольфсбурга» U-19, в которых пропустил десять мячей и трижды сохранял свои ворота в неприкосновенности.
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