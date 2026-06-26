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Чемпионат Европы
26 июня 2026, 16:25 | Обновлено 26 июня 2026, 16:46
547
0

Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины U-19 на Евро

Команда Михайленко сыграет в Уэльсе

26 июня 2026, 16:25 | Обновлено 26 июня 2026, 16:46
547
0
Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины U-19 на Евро
УАФ
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Cборная Украины U-19 готовится к старту юношеского чемпионата Европы, который с 28 июня по 11 июля пройдет в Уэльсе.

Команда Дмитрия Михайленко на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

Матчи юношеского Евро-2026 в Украине будут транслировать MEGOGO и «Суспільне Спорт».

На медиасервисе MEGOGO поединки будут доступны в разделе Спорт (по подписке), а также на бесплатном телеканале MEGOGO СПОРТ (в сетях Т2 и кабельного ТВ).

На платформах «Суспільне спорт» и местных каналах «Суспільне» будут транслироваться все матчи сборной Украины на турнире, а также один поединок каждого игрового дня.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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