Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины U-19 на Евро

Cборная Украины U-19 готовится к старту юношеского чемпионата Европы, который с 28 июня по 11 июля пройдет в Уэльсе.

Команда Дмитрия Михайленко на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

Матчи юношеского Евро-2026 в Украине будут транслировать MEGOGO и «Суспільне Спорт».

На медиасервисе MEGOGO поединки будут доступны в разделе Спорт (по подписке), а также на бесплатном телеканале MEGOGO СПОРТ (в сетях Т2 и кабельного ТВ).

На платформах «Суспільне спорт» и местных каналах «Суспільне» будут транслироваться все матчи сборной Украины на турнире, а также один поединок каждого игрового дня.