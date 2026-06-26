Англия26 июня 2026, 14:44 | Обновлено 26 июня 2026, 14:45
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Брентфорд ведет переговоры по английскому вингеру
Джейдон Энтони может перебраться к «пчелам» из «Брентфорда»
26 июня 2026, 14:44 | Обновлено 26 июня 2026, 14:45
89
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Английский вингер «Бернли» Джейдон Энтони может продолжить карьеру в «Брентфорде». Об этом сообщает Низаар Кинселла.
По информации источника, клубы ведут переговоры по 24-летнему футболисту. Сумма потенциальной сделки составляет 20 миллионов фунтов.
В прошедших сезонах на счету Джейдона Энтони 38 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» планирует проводить матчи на стадионе «Брентфорда».
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