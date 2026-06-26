Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд ведет переговоры по английскому вингеру
Англия
26 июня 2026, 14:44 | Обновлено 26 июня 2026, 14:45
89
0

Брентфорд ведет переговоры по английскому вингеру

Джейдон Энтони может перебраться к «пчелам» из «Брентфорда»

26 июня 2026, 14:44 | Обновлено 26 июня 2026, 14:45
89
0
Брентфорд ведет переговоры по английскому вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Энтони
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Английский вингер «Бернли» Джейдон Энтони может продолжить карьеру в «Брентфорде». Об этом сообщает Низаар Кинселла.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 24-летнему футболисту. Сумма потенциальной сделки составляет 20 миллионов фунтов.

В прошедших сезонах на счету Джейдона Энтони 38 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» планирует проводить матчи на стадионе «Брентфорда».

По теме:
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Клуб Ла Лиги сделал два предложения по Довбику. Есть ответ от Ромы
Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам
Джейдон Энтони Брентфорд Бернли трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25 июня 2026, 18:44 4
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26 июня 2026, 10:53 8
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка

Виктора в «Трабзонспоре» не будет

Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Футбол | 26.06.2026, 05:32
Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
Футбол | 26.06.2026, 12:11
Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 11:33
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 34
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 6
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем