Брентфорд ведет переговоры по английскому вингеру

Английский вингер «Бернли» Джейдон Энтони может продолжить карьеру в «Брентфорде». Об этом сообщает Низаар Кинселла.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 24-летнему футболисту. Сумма потенциальной сделки составляет 20 миллионов фунтов.

В прошедших сезонах на счету Джейдона Энтони 38 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» планирует проводить матчи на стадионе «Брентфорда».