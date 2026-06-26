Шахтер решил переехать в Англию
Донецкий клуб планирует проводить матчи на стадионе «Брентфорда»
Донецкий «Шахтер» продолжает поиск арены для проведения домашних матчей в еврокубках и рассматривает довольно неожиданный вариант в Англии.
По информации британских СМИ, чемпион Украины ведет переговоры с «Брентфордом» об использовании домашнего стадиона английского клуба для матчей основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Речь идет об арене «Брентфорд Комьюнити Стадиум», которая расположена в Лондоне и вмещает более 17 тысяч зрителей. Переговоры между сторонами уже идут, предварительно английский клуб готов согласиться на это предложение.
Одним из главных преимуществ лондонского варианта называют многочисленную украинскую общину в западной части британской столицы. Районы Гаунслоу и Илинг считаются одними из крупнейших центров украинской диаспоры в Великобритании, что может обеспечить «горнякам» ощутимую поддержку во время домашних матчей.
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