Шахтер решил переехать в Англию

Донецкий «Шахтер» продолжает поиск арены для проведения домашних матчей в еврокубках и рассматривает довольно неожиданный вариант в Англии.

По информации британских СМИ, чемпион Украины ведет переговоры с «Брентфордом» об использовании домашнего стадиона английского клуба для матчей основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Речь идет об арене «Брентфорд Комьюнити Стадиум», которая расположена в Лондоне и вмещает более 17 тысяч зрителей. Переговоры между сторонами уже идут, предварительно английский клуб готов согласиться на это предложение.

Одним из главных преимуществ лондонского варианта называют многочисленную украинскую общину в западной части британской столицы. Районы Гаунслоу и Илинг считаются одними из крупнейших центров украинской диаспоры в Великобритании, что может обеспечить «горнякам» ощутимую поддержку во время домашних матчей.