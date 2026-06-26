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Лига чемпионов
26 июня 2026, 07:44 |
2715
5

Шахтер решил переехать в Англию

Донецкий клуб планирует проводить матчи на стадионе «Брентфорда»

26 июня 2026, 07:44 |
2715
5 Comments
Шахтер решил переехать в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер
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Донецкий «Шахтер» продолжает поиск арены для проведения домашних матчей в еврокубках и рассматривает довольно неожиданный вариант в Англии.

По информации британских СМИ, чемпион Украины ведет переговоры с «Брентфордом» об использовании домашнего стадиона английского клуба для матчей основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Речь идет об арене «Брентфорд Комьюнити Стадиум», которая расположена в Лондоне и вмещает более 17 тысяч зрителей. Переговоры между сторонами уже идут, предварительно английский клуб готов согласиться на это предложение.

Одним из главных преимуществ лондонского варианта называют многочисленную украинскую общину в западной части британской столицы. Районы Гаунслоу и Илинг считаются одними из крупнейших центров украинской диаспоры в Великобритании, что может обеспечить «горнякам» ощутимую поддержку во время домашних матчей.

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Шахтер Донецк Брентфорд Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник
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Все логічно - під вікнами у ріната будуть грати
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+1
Краще в Бразилію,там усі свої.
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+1
до Англії значно (приблизно на 1400 км) ближче ніж до Польщі.
і тепер в ШД не будуть казати про далекі переїзди (перельоти).)
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+1
Убийца Брагина будет наблюдать игру с максимально близкого расстояния. Но его убогому недоклюбу в ЛЧ это не поможет. Там не будет судеек монзулихи и подавляющее большинство клубов выше уровня КП, который жёстко этот самый недоклюб дважды обесчестил
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0
Чартером з Польщі пару годин. Все ж краще ніж було. 
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0
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