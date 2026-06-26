Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии

27 июня «Феникс-Мариуполь» проведет первый спарринг.

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Феникс-Мариуполь» расторг контракт со стоппером Назаром Балабой, который собирается продолжить карьеру в Румынии.

По имеющейся информации, достигнута договоренность о пролонгации соглашений, которые заканчиваются 30 июня с Валерием Кучеровым, Назаром Грицаком, Антоном Задерейко, Александром Черноморцем, Олегом Синицей, Романом Гагуном. ФК «Феникс-Мариуполь» заинтересован в продолжении сотрудничества с Павлом Ориховским и Владиславом Сидоренко, с которыми ведутся переговоры.

На просмотре находится квартет потенциальных новичков. Все они смогут продемонстрировать свое умение 27 июня в контрольном матче с «Вересом».

Ранее мы сообщали, что «Феникс-Мариуполь» вышел из отпуска и рассчитывает на 6-7 новичков.