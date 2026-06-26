Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии
Украина. Первая лига
26 июня 2026, 11:49 | Обновлено 26 июня 2026, 11:50
164
0

Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии

Назар Балаба хочет попробовать себя за границей

26 июня 2026, 11:49 | Обновлено 26 июня 2026, 11:50
164
0
Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии
НК Верес. Назар Балаба
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27 июня «Феникс-Мариуполь» проведет первый спарринг.

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Феникс-Мариуполь» расторг контракт со стоппером Назаром Балабой, который собирается продолжить карьеру в Румынии.

По имеющейся информации, достигнута договоренность о пролонгации соглашений, которые заканчиваются 30 июня с Валерием Кучеровым, Назаром Грицаком, Антоном Задерейко, Александром Черноморцем, Олегом Синицей, Романом Гагуном. ФК «Феникс-Мариуполь» заинтересован в продолжении сотрудничества с Павлом Ориховским и Владиславом Сидоренко, с которыми ведутся переговоры.

На просмотре находится квартет потенциальных новичков. Все они смогут продемонстрировать свое умение 27 июня в контрольном матче с «Вересом».

Ранее мы сообщали, что «Феникс-Мариуполь» вышел из отпуска и рассчитывает на 6-7 новичков.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером
Александрия уже договорилась с 10 новичками. Известны их имена
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Назар Балаба инсайд Феникс-Мариуполь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25 июня 2026, 18:44 4
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»

Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Футбол | 26 июня 2026, 08:56 4
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки

Хоселу – о проблеме «Реала»

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Футбол | 26.06.2026, 07:25
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 01:32
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Футбол | 26.06.2026, 08:06
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 67
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем