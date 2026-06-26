Антонио РЮДИГЕР: «Это всегда тяжело»

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Всегда тяжело проигрывать матч, но, в конце концов, мы проиграли всего один матч. Мы вышли в следующий раунд, и теперь у нас есть ещё один матч, чтобы показать лучший результат».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.