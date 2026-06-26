Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио РЮДИГЕР: «Это всегда тяжело»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 11:36 |
130
0

Антонио РЮДИГЕР: «Это всегда тяжело»

Защитник сборной Германии прокомментировал поражение от Эквадора

26 июня 2026, 11:36 |
130
0
Антонио РЮДИГЕР: «Это всегда тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Всегда тяжело проигрывать матч, но, в конце концов, мы проиграли всего один матч. Мы вышли в следующий раунд, и теперь у нас есть ещё один матч, чтобы показать лучший результат».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии
Только Бразилия и Аргентина раньше делали это. Эквадор победил Германию
Подопечные Бьелсы едут домой. Прогноз Маркевича на матч Испания – Уругвай
сборная Германии по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу Антонио Рюдигер
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом
Бокс | 25 июня 2026, 14:21 0
Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом
Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом

Сергей Деревянченко уверен, что его именитый соотечественник проведет работу над ошибками

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 26 июня 2026, 06:32 31
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение

Футболист может оказаться в «Галатасарае»

Шахтер решил переехать в Англию
Футбол | 26.06.2026, 07:44
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2026, 19:00
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Футбол | 26.06.2026, 08:06
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем