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Чемпионат мира
26 июня 2026, 11:11 | Обновлено 26 июня 2026, 11:51
346
0

Только Бразилия и Аргентина раньше делали это. Эквадор победил Германию

Немцы стали третьей европейской сборной, которую эквадорцы побеждали на мировых первенствах

26 июня 2026, 11:11 | Обновлено 26 июня 2026, 11:51
346
0
Только Бразилия и Аргентина раньше делали это. Эквадор победил Германию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Эквадора стала третьей командой из Южной Америки, победившей сборную Германии в матче чемпионата мира.

Первыми были сборные Аргентины в 1978 году и Бразилии в 2002 году.

Южноамериканские сборные, побеждавшие сборную Германии на чемпионатах мира

  • 2026: Эквадор (2:1)
  • 2002: Бразилия (2:0)
  • 1978: Аргентина (3:2)

Также стоит отметить, что Эквадор третий раз в своей истории победил европейскую сборную на мундиалях. Первые две победы были зафиксированы в 2002 году (1:0 против Хорватии) и в 2006 году (2:0 против Польши).

Победы сборной Эквадора над европейскими сборными на чемпионатах мира

  • 2026: Германия – 2:1
  • 2006: Польша – 2:0
  • 2002: Хорватия – 1:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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