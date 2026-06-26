Только Бразилия и Аргентина раньше делали это. Эквадор победил Германию

Сборная Эквадора стала третьей командой из Южной Америки, победившей сборную Германии в матче чемпионата мира.

Первыми были сборные Аргентины в 1978 году и Бразилии в 2002 году.

Южноамериканские сборные, побеждавшие сборную Германии на чемпионатах мира

2026: Эквадор (2:1)

2002: Бразилия (2:0)

1978: Аргентина (3:2)

Также стоит отметить, что Эквадор третий раз в своей истории победил европейскую сборную на мундиалях. Первые две победы были зафиксированы в 2002 году (1:0 против Хорватии) и в 2006 году (2:0 против Польши).

Победы сборной Эквадора над европейскими сборными на чемпионатах мира

2026: Германия – 2:1

2006: Польша – 2:0

2002: Хорватия – 1:0