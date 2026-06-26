Только Бразилия и Аргентина раньше делали это. Эквадор победил Германию
Немцы стали третьей европейской сборной, которую эквадорцы побеждали на мировых первенствах
Сборная Эквадора стала третьей командой из Южной Америки, победившей сборную Германии в матче чемпионата мира.
Первыми были сборные Аргентины в 1978 году и Бразилии в 2002 году.
Южноамериканские сборные, побеждавшие сборную Германии на чемпионатах мира
- 2026: Эквадор (2:1)
- 2002: Бразилия (2:0)
- 1978: Аргентина (3:2)
Также стоит отметить, что Эквадор третий раз в своей истории победил европейскую сборную на мундиалях. Первые две победы были зафиксированы в 2002 году (1:0 против Хорватии) и в 2006 году (2:0 против Польши).
Победы сборной Эквадора над европейскими сборными на чемпионатах мира
- 2026: Германия – 2:1
- 2006: Польша – 2:0
- 2002: Хорватия – 1:0
3 - Ecuador es la tercera selección sudamericana en ganarle un partido de FIFA Copa del Mundo ante Alemania, tras Brasil (1V) y Argentina (1V).— OptaJavier (@OptaJavier) June 25, 2026
Epopeya. pic.twitter.com/D4xFoJpEku
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