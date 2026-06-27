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  4. «Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
Лига Европы
27 июня 2026, 20:27 |
2633
4

«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо

Космеску – о матче Лиги Европы

27 июня 2026, 20:27 |
2633
4 Comments
«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
ФК Динамо
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Румынский эксперт и телекомментатор Богдан Космеску поделился мнением о перспективах «Университати» Клуж в противостоянии с киевским «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы.

«До свидания! Прощай, Лига Европы. У «Университати» нет ни малейшего шанса пройти «Динамо», о чём мы вообще говорим? Футбол не переворачивается с ног на голову.

Почему кто-то думает, что «Университате» сможет обыграть «Динамо»? На чем это основано? По моему мнению, у них нет ни единого шанса. А с «ПАОКом» – тем более. О чём мы вообще говорим? Шансов – ноль», – сказал Космеску.

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Дмитрий Олийченко Источник: Orange Sport
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Якщо чесно то це  і нам зрозуміло вболівальникам Шахтаря. Але ж говорити в слух про це не бажано. Сподіваюсь зі мною за ці слова нічного не станеться.
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замилюють очі , щоб совєцькі булки розслабили ;)
вірна стратегія
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