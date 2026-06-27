«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо

Румынский эксперт и телекомментатор Богдан Космеску поделился мнением о перспективах «Университати» Клуж в противостоянии с киевским «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы.

«До свидания! Прощай, Лига Европы. У «Университати» нет ни малейшего шанса пройти «Динамо», о чём мы вообще говорим? Футбол не переворачивается с ног на голову.

Почему кто-то думает, что «Университате» сможет обыграть «Динамо»? На чем это основано? По моему мнению, у них нет ни единого шанса. А с «ПАОКом» – тем более. О чём мы вообще говорим? Шансов – ноль», – сказал Космеску.