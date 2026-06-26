ОФИЦИАЛЬНО. Сохраняют состав. Буковина подписала контракт с защитником

Черновицкая Буковина официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским защитником Никитой Безуглым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист и клуб договорились о продлении контракта на два года – до лета 2028-го. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

«Желаем Никите продолжать демонстрировать стабильную и надежную игру в центре обороны «желто-черных» и добиться новых свершений в составе «Буковины», – лаконично говорится в сообщении.

Никита Безуглый присоединился к «Буковине» в сентябре 2025 года. В течение двух сезонов в составе черновчан защитник провел 47 поединков, в которых отличился пятью голами.