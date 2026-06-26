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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 10:58 | Обновлено 26 июня 2026, 11:53
378
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сохраняют состав. Буковина подписала контракт с защитником

Никита Безуглый остается в Черновцах

26 июня 2026, 10:58 | Обновлено 26 июня 2026, 11:53
378
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сохраняют состав. Буковина подписала контракт с защитником
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским защитником Никитой Безуглым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист и клуб договорились о продлении контракта на два года – до лета 2028-го. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

«Желаем Никите продолжать демонстрировать стабильную и надежную игру в центре обороны «желто-черных» и добиться новых свершений в составе «Буковины», – лаконично говорится в сообщении.

Никита Безуглый присоединился к «Буковине» в сентябре 2025 года. В течение двух сезонов в составе черновчан защитник провел 47 поединков, в которых отличился пятью голами.

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Никита Безуглый Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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